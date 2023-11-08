Путин: СНГ нужна большая превентивная работа по обеспечению безопасности

Странам Содружества независимых государств (СНГ) нужна большая превентивная работа для безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности стран СНГ, открывшейся в Москве.
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