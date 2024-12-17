Оборотная сторона тотального сохранения архитектуры

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях подняла довольно острую проблему По словам экс-губернатора Санкт-Петербурга, слишком строгие правила охраны объектов культурного наследия (ОКН) мешают оперативно проводить их ремонт и в итоге ведут к их разрушению.
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