Турист из США обнаружил у берегов Мексики рыбу – предвестника апокалипсиса

Рыба считается предвестником стихийных бедствий.У берегов мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния произошло необычное событие - был обнаружен живой сельдяной король, редкий представитель глубоководной фауны, который считается предвестником стихийных бедствий.
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