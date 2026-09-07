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Слуцкий: «Каждый день молюсь, чтобы перехода Головина в «Зенит» не было»

Слуцкий: «Каждый день молюсь, чтобы перехода Головина в «Зенит» не было»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в «Зенит».

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