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Рекордное число онлайн-заявлений поступило в московский Росреестр в октябре 2023 года

Рекордное число онлайн-заявлений поступило в московский Росреестр в октябре 2023 года

Рекордное число онлайн-заявлений поступило в московский Росреестр в октябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

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