В Крыму занимаются разработкой ветрового генератора для облегчения системы полива

В Крыму занимаются разработкой ветрового генератора для облегчения системы поливаВ научно-исследовательском институте сельского хозяйства РК разрабатывают ветровой генератор, который будет применяться в степных районах республики, чтобы упростить работу оросительных систем.
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