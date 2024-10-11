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В Крыму занимаются разработкой ветрового генератора для облегчения системы полива

В Крыму занимаются разработкой ветрового генератора для облегчения системы полива

В Крыму занимаются разработкой ветрового генератора для облегчения системы поливаВ научно-исследовательском институте сельского хозяйства РК разрабатывают ветровой генератор, который будет применяться в степных районах республики, чтобы упростить работу оросительных систем.

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