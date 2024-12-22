Кошкин Причём планы эти с каждым разом всё чуднее и чуднее. россиянам здесь не рады. Не только инвесторам.
У абхазов планов громадьё: появился ещё один желающий компенсации от России
Комментарии
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NP
NAYMUSHIN PETR
А когда абхазия вернет Российскую территорию интересно?
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11 час.
ВВ
Владимир Витковский
... один вывод- нет скота, нет бешенства...
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10 час.
БВ
Борис Выдрин
Статья откровенно провокационная, заказана олигархами власти. Реальный компромисс заключается в таком соглашении, что все вновь построенные гостиницы и завлекухи должны быть собственностью профсоюзов государств Россия и Абхазия, никаких частных вилл и кемпингов!
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6 час.
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