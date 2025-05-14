Подогретая еда в микроволновке: чем она опасна для здоровья

Учёные из самых разных стран считают, что разогретая в микроволновке еда опасна для здоровья. Так, в 1992 году американские исследователи провели эксперимент, в ходе которого восемь добровольцев некоторое время питались едой из микроволновки, а другие восемь употребляли пищу, приготовленную традиционным методом.