Подогретая еда в микроволновке: чем она опасна для здоровья

Учёные из самых разных стран считают, что разогретая в микроволновке еда опасна для здоровья. Так, в 1992 году американские исследователи провели эксперимент, в ходе которого восемь добровольцев некоторое время питались едой из микроволновки, а другие восемь употребляли пищу, приготовленную традиционным методом.
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