Какой церковный праздник отмечают верующие 19 февраля 2024 года Ксения КирпикВ христианском календаре в понедельник, 19 февраля, отмечается день памяти преподобного Вукола, который был посвящен в епископы.
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