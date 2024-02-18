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Какой церковный праздник отмечают верующие 19 февраля 2024 года

Какой церковный праздник отмечают верующие 19 февраля 2024 года

Какой церковный праздник отмечают верующие 19 февраля 2024 года Ксения КирпикВ христианском календаре в понедельник, 19 февраля, отмечается день памяти преподобного Вукола, который был посвящен в епископы.

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