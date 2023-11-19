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Двум жителям Челябинска вынесли приговор за ловлю раков

Двум жителям Челябинска вынесли приговор за ловлю раков

Два жителя Челябинска были осуждены Судом Советского района за вылов 840 раков из озера Смолино. По информации пресс-службы суда, оба мужчины, 38 и 40 лет, были задержаны сотрудниками отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области.

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