Двум жителям Челябинска вынесли приговор за ловлю раков

Два жителя Челябинска были осуждены Судом Советского района за вылов 840 раков из озера Смолино. По информации пресс-службы суда, оба мужчины, 38 и 40 лет, были задержаны сотрудниками отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области.