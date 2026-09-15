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Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Арсенал» в гостях у «Ипсвича», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»

В 3-м раунде Кубка английской лиги во вторник « Арсенал » сыграет в гостях с « Ипсвичем », « Ливерпуль » примет « Тоттенхэм ».

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