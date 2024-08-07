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Россияне парами чаще всего в 2024 г путешествуют в Турцию и Японию

Каждый третий россиянин в 2024 году едет в отпуск со своей супругой или супругом. Чаще всего пары путешествуют в Турцию, Японию и Китай, передает РИА Новости со ссылкой на исследования сервисов по покупке авиа- и ж д билетов.

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