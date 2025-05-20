Экс-глава «Роскосмоса» Борисов назначен сенатором от Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ о назначении бывшего генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Юрия Борисова членом Совета Федерации от указанного региона.
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