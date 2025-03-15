NYT: США могут ввести ограничения на въезд для граждан 43 стран, включая РФ

Global Look Press/Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency Администрация американского лидера Дональда трампа планирует ввести новые ограничения на въезд в США для граждан 43 стран, в том числе России и Белоруссии, сообщили в американской газете The New York Times.
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