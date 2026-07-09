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Депутат Боруджерди: у РФ есть все для победы, несмотря на помощь НАТО Украине

Депутат Боруджерди: у РФ есть все для победы, несмотря на помощь НАТО Украине

У России есть все для победы, несмотря на огромный объем помощи Украине со стороны стран НАТО. Об этом ТАСС заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

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