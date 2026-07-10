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Джикия пожмет руку Абаскалю при встрече: «У нас испортились отношения, смешно это скрывать. При этом ссор не возникало, просто он сделал ставку не на меня, так бывает»

Защитник « Локомотива » Георгий Джикия рассказал о конфликте с Гильермо Абаскалем в « Спартаке ».  – Какие отношения были с  Гильермо Абаскалем ? – Как у футболиста и тренера.

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