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В ТЦ и другие организации сферы услуг белгородцев будут пускать только по QR-кодам

В ТЦ и другие организации сферы услуг белгородцев будут пускать только по QR-кодам

С 8 ноября у всех работников и посетителей предприятий и организаций сферы услуг должно быть при себе что-то из нижеперечисленного: QR-код о полной вакцинации справка, подтверждающая, что человек перенёс COVID-19 не ранее полугода назад отрицательный ПЦР-тест, проведённый не ранее 72 часов назад Такое же требование распространяется на ТЦ и ТРЦ, гипермаркеты, объекты торговли, реализующие непродовольственные товары (включая рынки и ярмарки, деятельность которых организована в капитальных строениях, зданиях и сооружениях).

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