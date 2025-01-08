«Женщина рожает ребенка для себя, а не для мужа!» – заявил недавно родившей жене супруг— Дочь родила совсем недавно, буквально перед Новым годом только выписка из роддома была, – рассказывает Алла Викторовна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии