Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему в ванной комнате быстро портится мебель и как этого избежать?

Почему в ванной комнате быстро портится мебель и как этого избежать?

Ванная комната — одно из самых сложных помещений с точки зрения эксплуатации мебели. Здесь постоянно меняется температура, образуется пар, на поверхности попадают капли воды, а уровень влажности значительно выше, чем в остальных комнатах.

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