Мастер спорта международного класса провела зарядку для владивостокцев

31 мая для владивостокцев организовали зарядку на свежем воздухе для всех желающих. Занятие прошло в сквере Дружбы с мастером спорта международного класса по каратэ киокушинкай Алеси Корсак, сообщает PRIMPRESS.
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