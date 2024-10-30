🔴 В Джанкойском районе выбирают главу администрации На вакантную должность претендуют три кандидата — Инна Федоренко, Александр Сяднев и Дмитрий Зуев.
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🔴 В Джанкойском районе выбирают главу администрации На вакантную должность претендуют три кандидата — Инна Федоренко, Александр Сяднев и Дмитрий Зуев.