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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гамбург (WTA). 1/2 финала. Аванесян сыграет с Бондар, Шериф – с Корпач

Элина Аванесян сыграет с Анной Бондар в полуфинале в Гамбурге. Сетка турнира здесь . Hamburg European Open Гамбург, Германия 20 – 26 июля 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 евро Отрытые корты, грунт 1/2 финала.

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