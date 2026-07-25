Гамбург (WTA). 1/2 финала. Аванесян сыграет с Бондар, Шериф – с Корпач

Элина Аванесян сыграет с Анной Бондар в полуфинале в Гамбурге. Сетка турнира здесь . Hamburg European Open Гамбург, Германия 20 – 26 июля 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 евро Отрытые корты, грунт 1/2 финала.
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