В Калужской области разыскивают нелегального дровосека

В Калужской области ведется расследование уголовного дела по факту незаконной рубки леса. Сумма ущерба лесничеству составила около 900 тысяч рублейВ Калужской области ведется расследование уголовного дела по факту незаконной рубки леса.
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