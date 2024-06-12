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Калужские новости

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В Калужской области разыскивают нелегального дровосека

В Калужской области разыскивают нелегального дровосека

В Калужской области ведется расследование уголовного дела по факту незаконной рубки леса. Сумма ущерба лесничеству составила около 900 тысяч рублейВ Калужской области ведется расследование уголовного дела по факту незаконной рубки леса.

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