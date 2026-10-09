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Мемориал Тена - день 2: Трусова лидирует, Хуснутдинова — 5-я, Захарова — 8-я

Мемориал Тена - день 2: Трусова лидирует, Хуснутдинова — 5-я, Захарова — 8-я

Фото: телеграмм-канал фигуристки В Алматы стартовал турнир серии «Челленджер» — Мемориал Дениса Тена.

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