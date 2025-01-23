Газета WSJ назвала запуск Трампом мемкоина коррупционной схемой

Запуск президентом США Дональдом Трампом собственного мемкоина $TRUMP может нанести ему большой политический ущерб, так как вложения в эту криптовалюту со стороны бизнесменов и зарубежных чиновников будут рассматриваться как коррупция и попытка повлиять на его решения.