Газета WSJ назвала запуск Трампом мемкоина коррупционной схемой

Запуск президентом США Дональдом Трампом собственного мемкоина $TRUMP может нанести ему большой политический ущерб, так как вложения в эту криптовалюту со стороны бизнесменов и зарубежных чиновников будут рассматриваться как коррупция и попытка повлиять на его решения.
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