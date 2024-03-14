Розовый морж Солтан в крымском зоопарке радуется весне 🦭 Он даже показал пару трюков, похлопал ластами и отправил нам воздушный поцелуй 😍 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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Розовый морж Солтан в крымском зоопарке радуется весне 🦭 Он даже показал пару трюков, похлопал ластами и отправил нам воздушный поцелуй 😍 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.