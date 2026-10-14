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США договорились с Тайванем 20 лет поставлять газ с Аляски

США договорились с Тайванем 20 лет поставлять газ с Аляски

REUTERS/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп заявил о достигнутых договоренностях о поставках на Тайвань 30% газа, который в течение 20 лет будет добываться в рамках энергетического проекта на Аляске.

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