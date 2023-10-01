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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жозе Моуринью: «Есть тренеры, меняющие игроков с потрясающей легкостью. Например, Гвардиола может заплатить 100 млн»

Жозе Моуринью: «Есть тренеры, меняющие игроков с потрясающей легкостью. Например, Гвардиола может заплатить 100 млн»

На старте сезона у «Ромы» 1 победа, 2 ничьих и 3 поражения в 6 матчах Серии А. Команда занимает текущее 16-е место в турнирной таблице.

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