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Царьград

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Яна Лантратова сообщила о неизвестной судьбе 300 жителей Курской области

Яна Лантратова сообщила о неизвестной судьбе 300 жителей Курской области

Через два года после атаки ВСУ на Курскую область судьба 300 жителей остаётся неизвестной. Яна Лантратова отмечает: из 2 176 пропавших более 1 700 найдены с помощью Международного комитета Красного Креста.

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