Тяжелые бои по всем направлениям: мощная и наглая атака на Белгород, Авдеевка и Марьинка – противник схлопотал за «непослушание»

На Херсонском направлении существенных изменений нет. Киевское командование отправляет своих бойцов, на растерзание нашей артиллерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВКС России уничтожили установки, которые планировали в новый год ударить по Донецку: ликвидирована верхушка СБУ
- Это разгром: мощнейший с начала СВО ракетный удар по Украине, взрывы и вторичная детонация
- Адское утро и «все включено»: дроны и ракеты по Киеву ,тревога по всей Украине, опасность от всего, что есть
Свежие комментарии