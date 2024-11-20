Астраханская полиция изъяла 890 литров незаконного алкоголя

А также более 2700 пачек контрафактной табачной продукции. Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с иными подразделениями полиции провели ряд оперативных действий, направленных на предупреждение и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и табачной продукцией.