В Татарстане депутаты собрались переименовать президента республики в главу

21 декабря группа депутатов Государственного совета Татарстана внесла законопроект об изменении Конституции республики, где помимо прочих изменений предлагается также сменить наименование высшего должностного лица с президента на главу региона.
21 декабря группа депутатов Государственного совета Татарстана внесла законопроект об изменении Конституции республики, где помимо прочих изменений предлагается также сменить наименование высшего должностного лица с президента на главу региона.
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