Обвиняемому в смертельном ДТП с четырьмя погибшими запросили 13 лет тюрьмы

Гособвинитель запросил 13 лет лишения свободы обвиняемому, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого погибли четыре девушки, 23 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
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