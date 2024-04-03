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Патрушев заверил, что организаторы и спонсоры теракта в «Крокусе» будут наказаны

Патрушев заверил, что организаторы и спонсоры теракта в «Крокусе» будут наказаны

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду, 3 апреля, в Астане в ходе ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств – членов ШОС заверил, что организаторы и спонсоры теракта в «Крокус Сити Холле» будут наказаны.

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