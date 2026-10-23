«Азербайджан-Урал» прекратил существование: Екатеринбург меняет правила игры Давление на азербайджанские диаспоры в регионах России идет на фоне сложных отношений Москвы и Баку Герман Галкин На фото: бывший лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински в суде (Фото: Илья Московец/URA.
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Пока Алиев не проявил свою антироссийскую сущность в полной мере, с самого верха была дана отмашка не замечать всех нарушений закона и откровенных преступлений его соплеменников, массово обосновавшихся и укоренившихся в России. Теперь ситуация изменилась, но выкорчевывать все эти преступные организации гораздо сложнее, чем изначально не дать им появиться. Как всегда, власти России сами создают трудности и проблемы, чтобы потом их с огромным трудом, и не всегда успешно, преодолевать.
Вот и ладненько...Интересно, современные российские мусульмане понимают различия суннитов и шиитов? Если да, то зачем на Урале "Мечеть 14 святых"?