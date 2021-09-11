Политолог: ПАСЕ получила установку по дискредитации выборов в России

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПолитолог: ПАСЕ получила установку по дискредитации выборов в России Как считает политолог Сергей Марков, в ПАСЕ получили установку от Запада по дискредитации осенних выборов в России.Вернуться к статье4715НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьigor vasiljewИ без ПАСЕ обойдутся,есть комуВТВячеслав ТарасовКлала Россия на это бестолковое, никому не нужное образование, пожирающее деньги налогоплательщиков, большой кривой банан.michail kosДа что-то не очень клала банан. Пищать, но лезуть в это самое пасе. И при этом ещё и деньги платят.Александр РожковА патамушта для них Запад куда ближе, чем Россия. Россия для них Рашка.Галина ЧужаяДа нам как-то до одного места дверь что они там себе думают и признают или нет. От ненависти у них видать совсем мозги мочой залило. Пусть в своих странах разберутся со своими "честнейшими выборами", а потом другим указывают.Александр Пятнистыйскорее не мочей, а перебродившим жидким свиным навозомДмитрий Полуэктовдавно пора уйти с того Пасэ подпиндосовского, а не финансировать то говно и ещё и нах.. их послать прямым и открытым текстом! Русофобская секта.Александр ПятнистыйНе нужны их наблюдатели совсем здесь. Выйти из этой клоаки и не платить бабло- одумаются враз. А не одумаются- пусть воют и тявкают без нас.БОБорис ОсиповРатник РатникА что тут ЕЩЁ можно дискредитировать? Наблюдателей (российских) на участки допускать не будут. при подсчёте голосов они не присутствуют. видеотрансляции отменили. всех более-менее внятных кандидатов от оппозиции до выборов не допустили (одного, например, обвинили в пропаганде терроризма за то. что он опубликовал первую программу ЕР)....ВъПридёшь наблюдать пьяным - точно не пустят....Ратник РатникИзвините, любезный, я с ВАМИ свиней не пас. Это первое. Изучите официальное интервью госпожи Памфиловой (если вы знаете, кто это). Там про степень алкогольного или наркотического опьянения ничего не сказано. Просто, как в доброе старое время: "Хватать и не пущщать... Ходют тут всякие, а потом цифры неправильные писать приходится..."ЕМЕвгений МариновДурак и провокатор. Причем, провокатор примитивный, дешевый... Даже врать то толком не получается... Ну, а по сути: выборы будут проведены - не подкопаешься - и видеотрансляции практически со всех избирательных участков, и наблюдателей куча. Вот только на этапе предварительного отбора кандидатов уже отсеяли ненужных - это, к сожалению, факт, примеров куча, останавливаться на них не буду, кому надо - без проблем найдет в инете. Поэтому и подтасовывать саму процедуру выборов уже нет необходимости.ВъИменно так... Предупреждали, что будет наращиваться деятельность провокаторов... Ратник один из наращивателей. Это всем понятно.Ратник РатникЯ за свою Родину отвоевал 12 лет. И сейчас ещё могу глотку любому диванному теоретику порвать за подобные оскорбления. Единственное, чем вас можно как-то оправдать, полное отсутствие мозгов и способности к самостоятельному анализу. Считаю, что диалог здесь ведут адекватные люди. Поэтому наше общение на этом заканчивается. Честь имею!ВъРодина твоя - Хохлостан... Воевать против мирных жителей Донбасса- дело не хитрое... Про "честь имею" - совсем смешно....ЕМЕвгений МариновДа ни черта ты не имеешь, коли так беззастенчиво и безграмотно врешь. Из этого все выводы...Александр ПятнистыйДа и не пьяным придешь- все одно...Александр ПятнистыйТак у тебя чести точно нет. Ты всех провоцируешь. А то, что у тебя нет способности к анализу - так это точно. Ты бы не спорил, а сопоставил бы факты...ВъПопросите любимую партию направить вас наблюдателем на участок и наблюдайте... В чём проблема-то ?Александр ПятнистыйА ты правду говоришь? Точно? Ты- просто кулацкий подпевала и троцкист. Либерда безмозглая. Честно скажу- я голосовал против поправок к конституции. Потому что, голосовать пакетом в этом случае не корректно. Я с чем-то согласен был, с чем-то нет. Ну да ладно. Сказал - НЕТ. А когда опубликовали результаты - была такая возможность, то прочему-то я проголосовал "ЗА". Это, видимо, святая правда со стороны подсчета голосов? Так что, дебил, заткни варежку и не неси пургу. И эти выборы такими же будут. Даже если весь народ проголосует против едрисни, так все одно результат будет "Единодушно ЗА". И что ты пыжишься доказать? Запомени, недоумок- власть не отдают, а забирают. И выборы эти- пыль в глаза и народу и ЗападуВъА ты, анализатор, анализировал бы лучше в туалете...Въ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Эвон, как тебя обучили и натаскали западные спецы )))))Александр ПятнистыйА тебя и натаскивать не надо. Видимо, главврач в отпуске, а санитары тебе неулептил забыли накапать в чай, вот ты и дорвался до компьютера и строчишь всякую ересь...Ратник РатникА что тут ЕЩЁ можно дискредитировать? Наблюдателей (российских) на участки допускать не будут. при подсчёте голосов они не присутствуют. видеотрансляции отменили. всех более-менее внятных кандидатов от оппозиции до выборов не допустили (одного, например, обвинили в пропаганде терроризма за то. что он опубликовал первую программу ЕР)....Александр РожковОткуда у Вас сведения, что наблюдателей (российских) на участки допускать не будут. при подсчёте голосов они не присутствуют и видеотрансляции отменили. Приводите не только высказывания, но и подтверждения оных. Тогда Вашим оппонентам не чем будет крыть.ЕМЕвгений МариновДа какие там сведения - если он прячется под ничего не говорящим ником "Ратник Ратник" - либо тролль, либо просто провокатор, коих сегодня тьма. Сам придумал (а может, кураторы подкинули). Причем, неумно, просто тупо придумал - это же все можно без проблем проверить и опровергнуть - ну зачем пыжился то...У нас много в стране проблем, но разберемся без таких помощников - халуев-подпевал и провокаторов.HotRSТрансляция будет вестись на служебном портале, доступ к которому получат только члены избиркомов, а также партии и кандидаты.Александр НагоровА чего их дискредитировать? Их нет с 1993 года.александр петровЯ может чего то не понимаю?? С какого такого перепуга, мы, т.е. наша страна, должна реагировать на всякие там "Писи" и прочие "Каки"?? По сути, Россия, единственная страна в мире, которой можно положить большей прибор на все их мнения. В недрах этой страны, есть вся таблица Менделеева. Многие наши, так сказать "партнеры", живут и существуют только благодаря России. Тогда напрашивается вопрос, с какого такого перепуга, мы им что либо должны?? Единственная беда современной России в её "Антилегенции"! Вот ежели сейчас, добычу и переработку всех природных ресурсов национализировать, в руководство таких компаний поставить вменяемых людей и немного так перекрыть поставки нашим "партнёрам", что они будут делать, ась?? Думается мне, их население, снесет к едрене Матрене всех их правителей в пользу нормальных отношений с Россией!! Но вся беда в том, что 90% наших чинов, зависят от наших забугорных "партнеров"! Счета там, недвижимость там, дети и внуки живут, рожают, учатся ( на развал нашей страны) тоже там. Вывод один. Менять всех тех, кто имеет возможность влиять на развитие нашей экономики, культуры и прочего! Пока эти "Новохудоносоры" у власти, порядка в стране не будет. И главное. Во всём этом виноваты мы с Вами. Впереди выборы в Гос.дупу. Вот и посмотрим "Ху-из-ху"!! То ли нам очень таки нравится ходить с "ярмом" на шее, то ли мы свергнем 20-ти летнее правление тех, кто за все эти 20 лет беспокоился только о личной "мошне" и благах своих родственничков. И это не просто слова. Только в "Туманном альбионе" проживает 200 тысяч семей наших чинов!! Думается мне они живут там в "Шервудском" лесу в шалашах стоимостью в пределах 10-20 миллионов "Гульденов"!!! Наших с Вами средств. Есть о чём задуматься.ВИВладимир ИвановЯ нисколько не удивляюсь таким, с позволения сказать, заявлениям. Власти России отлично понимают, что при столь низком рейтинге, фальсификации и преступления - их единственный шанс. Собственно, фальсификации не то, что готовятся, они уже давно идут. ПАСЕ направит своих наблюдателей, которые сразу, в первый день всё поймут, не пускать наблюдателей банда ЕР тоже не может, потому что надо делать какое-то невинное лицо, хорошую мину при плохой игре. Вот и идут такие заявления, подготовка своего рода пропагандистского характера. которые, впрочем, никого не удивляют и никого не могут ввести в заблуждение.SVSergei ViculovУж чья бы корова мычала - а ПАСЕ то бы молчала! Контролёры нашлись....HotRSШо-та мне это напоминает украинские тв посиделки. Там тоже есть бабы Ванги из Жабокрыча. Жабокрыч это под Крыжополем, если что.ВКВячеслав КормилицынДавным давно надо было уже покинуть ПАСЕ.sergey astarshkinВася с Пресни решил что знает что кому говорит, наша власть сама дискредитирует себя во всём и прежде всего заводя дела на всю реальную оппозицию..Vladimir LioubimcevЕсть системная оппозиция и есть несистемная. Так на какую из этих оппозиций "заводят дела"? Примеры давайте, не бла-бла-бла...Vladimir LioubimcevВнутри России ПАСЕ никто и зовут их НИКАК.ИПИван ПетровНевероятно завертелось дерьмо вокруг наших выборов. В видеохостинге десятками испражняются всякие косые, перебежчики, грантососы, закордонные "русские". И падают в наивные души наших пенсионеров, молодняка и психически неустойчивых. НЛП помноженное на доверчивостьЮСЮдкевич СергейИ после всех этих выкрутасов мы еще это паскудство содержим.sergey dolbishevчушьАлла ДубининаЕР и либероиды из нашей элитки сами себя подставили в последние годы. Народу все это осточертело и он хочет изменений через выборы . И эта ссылка на ПАСЕ может рассматриваться как то , что народ который против существующих вещей против страны .(засланный казачек от ПАСЕ)Геннадий БережновИ чего мы там делаем в этом ПАСЕ? Слушаем как нас поливают и выражаем обеспокоенность!Александр ПятнистыйДавно пора послать их по известному направлению. Пусть потом выражают и озабоченность и все, что захотят. Будут звать назад- еще раз послать.Александр ПятнистыйВъ- прекрати свой долбоебизм демонстрировать. Штампы грантососа, а не ответы и комментарииМихаил ВоробьевЧто бы не писали и не говорили о выборах в государственную думу и любые помехи запада не дадут результатов. Какие бы "документы" будут заранее состряпанными до выборов в России, не дадут ни каких результатов (Собаки лают, а караван идет).АЮ МедведьДа не пускать этих пиндосов да и все. Ну поорут про демократию, да насрать на них. Давно пора выйти из этой организации. Живут за счет нашего бабла. Как визжали когда мы перестали платить в эту пиндосию под названием пасе. Опять мы на те же грабли. Нас носом в дерьмо а мы утерлись и опять туда лезем. ЗАЧЕМ???.VGVasily GolovОтветье жестко.По инициаторам.оппозиция должна ответить своим гражданством.Уехал и критикуешь из-за рубежа,лишить гражданства.Нельзя же повторять царские времена.Жить всю жизнь за рубежом и иметь наглость быть гражданином России.Крест и надпись.По паспорте российскому Б.Березовских,по британскому Платон Енин.Комментировать
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