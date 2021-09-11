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Политолог: ПАСЕ получила установку по дискредитации выборов в России

Политолог: ПАСЕ получила установку по дискредитации выборов в России

Как считает политолог Сергей Марков, в ПАСЕ получили установку от Запада по дискредитации осенних выборов в России.

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igor vasiljew
И без ПАСЕ обойдутся,есть кому
Вячеслав Тарасов
Клала Россия на это бестолковое, никому не нужное образование, пожирающее деньги налогоплательщиков, большой кривой банан.
michail kos
Да что-то не очень клала банан. Пищать, но лезуть в это самое пасе. И при этом ещё и деньги платят.
Александр Рожков
А патамушта для них Запад куда ближе, чем Россия. Россия для них Рашка.
Галина Чужая
Да нам как-то до одного места дверь что они там себе думают и признают или нет. От ненависти у них видать совсем мозги мочой залило. Пусть в своих странах разберутся со своими "честнейшими выборами", а потом другим указывают.
Александр Пятнистый
скорее не мочей, а перебродившим жидким свиным навозом
Дмитрий Полуэктов
давно пора уйти с того Пасэ подпиндосовского, а не финансировать то говно и ещё и нах.. их послать прямым и открытым текстом! Русофобская секта.
Александр Пятнистый
Не нужны их наблюдатели совсем здесь. Выйти из этой клоаки и не платить бабло- одумаются враз. А не одумаются- пусть воют и тявкают без нас.
Борис Осипов
Ратник Ратник
А что тут ЕЩЁ можно дискредитировать? Наблюдателей (российских) на участки допускать не будут. при подсчёте голосов они не присутствуют. видеотрансляции отменили. всех более-менее внятных кандидатов от оппозиции до выборов не допустили (одного, например, обвинили в пропаганде терроризма за то. что он опубликовал первую программу ЕР)....
Въ
Придёшь наблюдать пьяным - точно не пустят....
Ратник Ратник
Извините, любезный, я с ВАМИ свиней не пас. Это первое. Изучите официальное интервью госпожи Памфиловой (если вы знаете, кто это). Там про степень алкогольного или наркотического опьянения ничего не сказано. Просто, как в доброе старое время: "Хватать и не пущщать... Ходют тут всякие, а потом цифры неправильные писать приходится..."
Евгений Маринов
Дурак и провокатор. Причем, провокатор примитивный, дешевый... Даже врать то толком не получается... Ну, а по сути: выборы будут проведены - не подкопаешься - и видеотрансляции практически со всех избирательных участков, и наблюдателей куча. Вот только на этапе предварительного отбора кандидатов уже отсеяли ненужных - это, к сожалению, факт, примеров куча, останавливаться на них не буду, кому надо - без проблем найдет в инете. Поэтому и подтасовывать саму процедуру выборов уже нет необходимости.
Въ
Именно так... Предупреждали, что будет наращиваться деятельность провокаторов... Ратник один из наращивателей. Это всем понятно.
Ратник Ратник
Я за свою Родину отвоевал 12 лет. И сейчас ещё могу глотку любому диванному теоретику порвать за подобные оскорбления. Единственное, чем вас можно как-то оправдать, полное отсутствие мозгов и способности к самостоятельному анализу. Считаю, что диалог здесь ведут адекватные люди. Поэтому наше общение на этом заканчивается. Честь имею!
Въ
Родина твоя - Хохлостан... Воевать против мирных жителей Донбасса- дело не хитрое... Про "честь имею" - совсем смешно....
Евгений Маринов
Да ни черта ты не имеешь, коли так беззастенчиво и безграмотно врешь. Из этого все выводы...
Александр Пятнистый
Да и не пьяным придешь- все одно...
Александр Пятнистый
Так у тебя чести точно нет. Ты всех провоцируешь. А то, что у тебя нет способности к анализу - так это точно. Ты бы не спорил, а сопоставил бы факты...
Въ
Попросите любимую партию направить вас наблюдателем на участок и наблюдайте... В чём проблема-то ?
Александр Пятнистый
А ты правду говоришь? Точно? Ты- просто кулацкий подпевала и троцкист. Либерда безмозглая. Честно скажу- я голосовал против поправок к конституции. Потому что, голосовать пакетом в этом случае не корректно. Я с чем-то согласен был, с чем-то нет. Ну да ладно. Сказал - НЕТ. А когда опубликовали результаты - была такая возможность, то прочему-то я проголосовал "ЗА". Это, видимо, святая правда со стороны подсчета голосов? Так что, дебил, заткни варежку и не неси пургу. И эти выборы такими же будут. Даже если весь народ проголосует против едрисни, так все одно результат будет "Единодушно ЗА". И что ты пыжишься доказать? Запомени, недоумок- власть не отдают, а забирают. И выборы эти- пыль в глаза и народу и Западу
Въ
А ты, анализатор, анализировал бы лучше в туалете...
Въ
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Эвон, как тебя обучили и натаскали западные спецы )))))
Александр Пятнистый
А тебя и натаскивать не надо. Видимо, главврач в отпуске, а санитары тебе неулептил забыли накапать в чай, вот ты и дорвался до компьютера и строчишь всякую ересь...
Ратник Ратник
А что тут ЕЩЁ можно дискредитировать? Наблюдателей (российских) на участки допускать не будут. при подсчёте голосов они не присутствуют. видеотрансляции отменили. всех более-менее внятных кандидатов от оппозиции до выборов не допустили (одного, например, обвинили в пропаганде терроризма за то. что он опубликовал первую программу ЕР)....
Александр Рожков
Откуда у Вас сведения, что наблюдателей (российских) на участки допускать не будут. при подсчёте голосов они не присутствуют и видеотрансляции отменили. Приводите не только высказывания, но и подтверждения оных. Тогда Вашим оппонентам не чем будет крыть.
Евгений Маринов
Да какие там сведения - если он прячется под ничего не говорящим ником "Ратник Ратник" - либо тролль, либо просто провокатор, коих сегодня тьма. Сам придумал (а может, кураторы подкинули). Причем, неумно, просто тупо придумал - это же все можно без проблем проверить и опровергнуть - ну зачем пыжился то...У нас много в стране проблем, но разберемся без таких помощников - халуев-подпевал и провокаторов.
HotRS
Трансляция будет вестись на служебном портале, доступ к которому получат только члены избиркомов, а также партии и кандидаты.
Александр Нагоров
А чего их дискредитировать? Их нет с 1993 года.
александр петров
Я может чего то не понимаю?? С какого такого перепуга, мы, т.е. наша страна, должна реагировать на всякие там "Писи" и прочие "Каки"?? По сути, Россия, единственная страна в мире, которой можно положить большей прибор на все их мнения. В недрах этой страны, есть вся таблица Менделеева. Многие наши, так сказать "партнеры", живут и существуют только благодаря России. Тогда напрашивается вопрос, с какого такого перепуга, мы им что либо должны?? Единственная беда современной России в её "Антилегенции"! Вот ежели сейчас, добычу и переработку всех природных ресурсов национализировать, в руководство таких компаний поставить вменяемых людей и немного так перекрыть поставки нашим "партнёрам", что они будут делать, ась?? Думается мне, их население, снесет к едрене Матрене всех их правителей в пользу нормальных отношений с Россией!! Но вся беда в том, что 90% наших чинов, зависят от наших забугорных "партнеров"! Счета там, недвижимость там, дети и внуки живут, рожают, учатся ( на развал нашей страны) тоже там. Вывод один. Менять всех тех, кто имеет возможность влиять на развитие нашей экономики, культуры и прочего! Пока эти "Новохудоносоры" у власти, порядка в стране не будет. И главное. Во всём этом виноваты мы с Вами. Впереди выборы в Гос.дупу. Вот и посмотрим "Ху-из-ху"!! То ли нам очень таки нравится ходить с "ярмом" на шее, то ли мы свергнем 20-ти летнее правление тех, кто за все эти 20 лет беспокоился только о личной "мошне" и благах своих родственничков. И это не просто слова. Только в "Туманном альбионе" проживает 200 тысяч семей наших чинов!! Думается мне они живут там в "Шервудском" лесу в шалашах стоимостью в пределах 10-20 миллионов "Гульденов"!!! Наших с Вами средств. Есть о чём задуматься.
Владимир Иванов
Я нисколько не удивляюсь таким, с позволения сказать, заявлениям. Власти России отлично понимают, что при столь низком рейтинге, фальсификации и преступления - их единственный шанс. Собственно, фальсификации не то, что готовятся, они уже давно идут. ПАСЕ направит своих наблюдателей, которые сразу, в первый день всё поймут, не пускать наблюдателей банда ЕР тоже не может, потому что надо делать какое-то невинное лицо, хорошую мину при плохой игре. Вот и идут такие заявления, подготовка своего рода пропагандистского характера. которые, впрочем, никого не удивляют и никого не могут ввести в заблуждение.
Sergei Viculov
Уж чья бы корова мычала - а ПАСЕ то бы молчала! Контролёры нашлись....
HotRS
Шо-та мне это напоминает украинские тв посиделки. Там тоже есть бабы Ванги из Жабокрыча. Жабокрыч это под Крыжополем, если что.
Вячеслав Кормилицын
Давным давно надо было уже покинуть ПАСЕ.
sergey astarshkin
Вася с Пресни решил что знает что кому говорит, наша власть сама дискредитирует себя во всём и прежде всего заводя дела на всю реальную оппозицию..
Vladimir Lioubimcev
Есть системная оппозиция и есть несистемная. Так на какую из этих оппозиций "заводят дела"? Примеры давайте, не бла-бла-бла...
Vladimir Lioubimcev
Внутри России ПАСЕ никто и зовут их НИКАК.
Иван Петров
Невероятно завертелось дерьмо вокруг наших выборов. В видеохостинге десятками испражняются всякие косые, перебежчики, грантососы, закордонные "русские". И падают в наивные души наших пенсионеров, молодняка и психически неустойчивых. НЛП помноженное на доверчивость
Юдкевич Сергей
И после всех этих выкрутасов мы еще это паскудство содержим.
sergey dolbishev
чушь
Алла Дубинина
ЕР и либероиды из нашей элитки сами себя подставили в последние годы. Народу все это осточертело и он хочет изменений через выборы . И эта ссылка на ПАСЕ может рассматриваться как то , что народ который против существующих вещей против страны .(засланный казачек от ПАСЕ)
Геннадий Бережнов
И чего мы там делаем в этом ПАСЕ? Слушаем как нас поливают и выражаем обеспокоенность!
Александр Пятнистый
Давно пора послать их по известному направлению. Пусть потом выражают и озабоченность и все, что захотят. Будут звать назад- еще раз послать.
Александр Пятнистый
Въ- прекрати свой долбоебизм демонстрировать. Штампы грантососа, а не ответы и комментарии
Михаил Воробьев
Что бы не писали и не говорили о выборах в государственную думу и любые помехи запада не дадут результатов. Какие бы "документы" будут заранее состряпанными до выборов в России, не дадут ни каких результатов (Собаки лают, а караван идет).
АЮ Медведь
Да не пускать этих пиндосов да и все. Ну поорут про демократию, да насрать на них. Давно пора выйти из этой организации. Живут за счет нашего бабла. Как визжали когда мы перестали платить в эту пиндосию под названием пасе. Опять мы на те же грабли. Нас носом в дерьмо а мы утерлись и опять туда лезем. ЗАЧЕМ???.
Vasily Golov
Ответье жестко.По инициаторам.оппозиция должна ответить своим гражданством.Уехал и критикуешь из-за рубежа,лишить гражданства.Нельзя же повторять царские времена.Жить всю жизнь за рубежом и иметь наглость быть гражданином России.Крест и надпись.По паспорте российскому Б.Березовских,по британскому Платон Енин.

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