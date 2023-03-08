У «ПСЖ» 1 удар в створ «Баварии» за 1-й тайм. Парижане уступают 0:1 по сумме матчей

«ПСЖ» лишь раз пробил в створ ворот «Баварии» за 1-й тайм. Полузащитник Витинья на 38-й минуте нанес удар после ошибки вратаря Яна Зоммера, но защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт вынес мяч с линии.