У «ПСЖ» 1 удар в створ «Баварии» за 1-й тайм. Парижане уступают 0:1 по сумме матчей

«ПСЖ» лишь раз пробил в створ ворот «Баварии» за 1-й тайм. Полузащитник Витинья на 38-й минуте нанес удар после ошибки вратаря Яна Зоммера, но защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт вынес мяч с линии.
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