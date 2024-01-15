Собянин: Новый корпус детской больницы святого Владимира откроется в 2025 году

В многопрофильном корпусе предусмотрено шесть надземных и два подземных этажа Для увеличения мощности детской городской клинической больницы святого Владимира, что на северо-востоке Москвы, будет построен новый многопрофильный корпус.
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