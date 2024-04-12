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В МИД России заявили, что рассуждать о ДСНВ сейчас бессмысленно

В МИД России заявили, что рассуждать о ДСНВ сейчас бессмысленно

Рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений бессмысленны, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

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