Радиостанция уволила ведущую за заранее согласованные вопросы Байдену

Принадлежащая темнокожим радиостанция WURD в Филадельфии рассталась со своей ведущей Андреа Лоулит-Сандерс после того, как она призналась, что Белый дом предоставил ей список заранее определенных вопросов перед ее интервью с Джо Байденом.
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