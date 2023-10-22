В Госдуме сообщили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

Как интересно. А пахана местного воровского кодлана позвать не забыли? А авторитетов местных братков? А то вдруг кворум не получится... Впрочем, "диаспора" явно самая главная ОПГ

виктор климахин

что то не видать заступников черножопых ишаков Толь ко одно поступать с ними также как они с нами и никаких поблажек одним словом убивать эту мразь чтоб другие были послушны как овечки Иначе добра от черножопых шакалов не видать