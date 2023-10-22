Вести из палаты №6 "Драки мигрантов" тут - это избиения местных подростков мигрантами-подростками, которые выкладывали видео издевательств в интернет, хвалились своей безнаказанностью и даже оскорбляли местного губернатора.
В Госдуме сообщили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Как интересно. А пахана местного воровского кодлана позвать не забыли? А авторитетов местных братков? А то вдруг кворум не получится... Впрочем, "диаспора" явно самая главная ОПГ
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5 час.
людмила михайлик
Согласна с Романом, всех вон и мамашку тварей
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3 час.
виктор климахин
что то не видать заступников черножопых ишаков Толь ко одно поступать с ними также как они с нами и никаких поблажек одним словом убивать эту мразь чтоб другие были послушны как овечки Иначе добра от черножопых шакалов не видать
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1 час.
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