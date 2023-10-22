Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    евреев разумеется, хотя судя по фамилии полукровка , однако посчитайте сколько раз он на передаче заявляет о своем ев...Кедми раскрылся. ...
  • Uri Strukow
    Уважаемый, я никаких причин донести до Вас не пытался. Если еще раз спрашиваете, отвечаю- я не еврей и евреев в родне...Кедми раскрылся. ...
  • dverry garry
    чудило, а ЗАЧЕМ ему(Сатановскому) в Сраильню??? Он гражданин РФСатановского посл...

В Госдуме сообщили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

В Госдуме сообщили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

Вести из палаты №6   "Драки мигрантов" тут - это избиения местных подростков мигрантами-подростками, которые выкладывали видео издевательств в интернет, хвалились своей безнаказанностью и даже оскорбляли местного губернатора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Как интересно. А пахана местного воровского кодлана позвать не забыли? А авторитетов местных братков? А то вдруг кворум не получится... Впрочем, &quot;диаспора&quot; явно самая главная ОПГ
Ответить
5 час.
людмила михайлик
Согласна с Романом, всех вон и мамашку тварей
Ответить
3 час.
виктор климахин
что  то  не  видать  заступников  черножопых   ишаков   Толь   ко   одно   поступать  с  ними   также  как  они   с  нами   и  никаких  поблажек    одним  словом    убивать   эту  мразь   чтоб  другие  были  послушны    как  овечки   Иначе  добра  от  черножопых  шакалов  не  видать
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх