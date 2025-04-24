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Сообщается, что выпуск графических процессоров AMD RX 9060 XT запланирован на 18 мая

Сообщается, что выпуск графических процессоров AMD RX 9060 XT запланирован на 18 мая

Изначально ожидалось, что графические процессоры AMD RX 9060 XT появятся на полках магазинов в начале июня, однако новый слух говорит о том, что графические процессоры AMD RX 9060 XT могут поступить на полки магазинов 18 мая, то есть со сдвигом примерно на две-три недели.

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