Сообщается, что выпуск графических процессоров AMD RX 9060 XT запланирован на 18 мая

Изначально ожидалось, что графические процессоры AMD RX 9060 XT появятся на полках магазинов в начале июня, однако новый слух говорит о том, что графические процессоры AMD RX 9060 XT могут поступить на полки магазинов 18 мая, то есть со сдвигом примерно на две-три недели.