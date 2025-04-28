Британские военные в случае отправки на Украину будут заниматься обучением ВСУ – Telegraph

Британские военные, если будут направлены на Украину в качестве миротворцев "коалиции желающих", будут заниматься обучением ВСУ, а не участием в боевых операциях, пишет Telegraph со ссылкой на письмо министра обороны Джона Хили.
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