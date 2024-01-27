Продвигаемая главой киевского режима Владимиром Зеленским «формула мира» мешает продвижению логичных инициатив Китайской Народной Республики, Бразилии и государств Африки по урегулированию текущего конфликта.
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