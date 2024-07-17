Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Мир всё же меняется!  😉Китай ввел санкци...
  • Sergiy Che
    А вся либерда из руководства "Яндекса" точно вместе с Воложем на Запад сольётся или так и останется тут гадить как ра...«Яндекс» — и точк...
  • Иван Иванов
    лучше воспользоваться опытом саудитов -поработал и домой,к семье....И не надо никого адаптировать....Не знаешь русский...

РИА Новости: обстоятельства крушения SSJ указывают на человеческий фактор

РИА Новости: обстоятельства крушения SSJ указывают на человеческий фактор

По данным ТАСС, приоритетная версия катастрофы не связана с работой двигателей. Источники РБК и «Известий» говорят о неправильной установке датчиков угла атакиОбстоятельства крушения Sukhoi Superjet в районе Коломны указывают на человеческий фактор, будут предъявлены претензии к тем, кто осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх