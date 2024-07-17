РИА Новости: обстоятельства крушения SSJ указывают на человеческий фактор

По данным ТАСС, приоритетная версия катастрофы не связана с работой двигателей. Источники РБК и «Известий» говорят о неправильной установке датчиков угла атакиОбстоятельства крушения Sukhoi Superjet в районе Коломны указывают на человеческий фактор, будут предъявлены претензии к тем, кто осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом.