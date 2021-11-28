Комсомольская правда

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Первый канал продолжит показы шоу "Голос" в память об Александре Градском

Первый канал продолжит показы шоу "Голос" в память об Александре Градском

28 ноября стало известно, что от последствий коронавируса, перенесенного в сентябре, скончался Александр Борисович Градский - композитор, вокалист, директор музыкального театра и наставник шоу «Голос».

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