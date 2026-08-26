Колумбия начнет массовую депортацию нелегальных мигрантов

Массовая депортация нелегальных мигрантов начнется в Колумбии в рамках новой политики безопасности, полицейские операции стартуют уже на этой неделе, сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья 25 августа на заседании Совета безопасности.
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