Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Том Круз показал кадры со съёмок восьмой части «Миссия невыполнима», зацепившись за самолёт, который летит со скоростью более 200 км/ч.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Том Круз показал кадры со съёмок восьмой части «Миссия невыполнима», зацепившись за самолёт, который летит со скоростью более 200 км/ч.
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