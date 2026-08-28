Управляющим компаниям в России придется общаться с жильцами через "Макс"

При этом использование Max не заменит уже существующие способы взаимодействия с управляющими компаниями С 1 сентября российские управляющие компании должны будут обеспечить собственникам и жильцам многоквартирных домов возможность взаимодействовать через домовые чаты в мессенджере Max.
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