Politico: Макрон и Мелони уговорили Орбана одобрить помощь Украине

Венгрия согласилась снять вето с пакета помощи Украине объемом $50 млрд, после того как премьер-министр страны Виктор Орбан пообедал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце и встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, пишет Politico со ссылкой на источники.
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