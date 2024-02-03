Politico: Макрон и Мелони уговорили Орбана одобрить помощь Украине

Венгрия согласилась снять вето с пакета помощи Украине объемом $50 млрд, после того как премьер-министр страны Виктор Орбан пообедал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце и встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, пишет Politico со ссылкой на источники.